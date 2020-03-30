АО "Николаевгаз" перешло на дистанционный режим работы

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Предприятие продолжает работать и реагировать на все вызовы

С 16 марта АО "Николаевгаз", как и большинство предприятий Украины, перешло на дистанционный режим работы. Газовики продолжают обеспечивать непрерывную доставку газа потребителям по всей области. Об этом сообщает пресс-сслужба компании.

"В сложившейся сегодня ситуации в Украине, "Николаевгаз" чувствует особую ответственность в доставке газа клиентам. Ведь это жизненно необходимый ресурс для жителей Николаевской области. Заботясь о безопасности клиентов, предприятие продолжает активно работать и реагировать на все вызовы, подстраиваясь под новые условия. Во-первых, как социально ответственный бизнес, на период действия карантина АО "Николаевгаз" ввело мораторий на отключение потребителей от газоснабжения, кроме случаев несанкционированного вмешательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что все экипажи аварийно-диспетчерской службы работают без остановки. Для бесперебойного и безаварийного газоснабжения все бригады АДС дежурят круглосуточно и оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, осуществляют оперативные ремонты. По словам пресс-службы, проводится круглосуточный мониторинг давления газа в газораспределительных сетях. Еженедельно служба принимает и обрабатывает более сотни вызовов. 90% из них связаны с утечками газа.

"Чтобы сократить риски заболевания и распространения коронавируса, для всех клиентов компании функционируют онлайн-сервисы по передаче показаний и оплаты за газ и его доставку. Кроме того, компания ввела упрощенную экспресс-регистрацию, чтобы как можно больше потребителей могли контактировать с АО "Николаевгаз" дистанционно, - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам пресс-службы, Центры обслуживания клиентов временно ограничили свою работу в плане приема потребителей, но перепрофилировались на проведение консультаций для клиентов по телефону. За неделю операторы АО "Николаевгаз" прорабатывают около 2,5 тысяч звонков.

"Каждое утро все работники проходят медосмотр и в случае обнаружения хоть малейшего подозрении на болезнь (повышение температуры, кашель или насморк) к работе не допускаются. Службы оснащены средствами защиты - масками, перчатками. Многие работники перешли на удаленную работу из дома. На предприятии несколько раз в день проводятся мероприятия по дезинфекции помещений. Сегодня "Николаевгаз" делает все возможное, чтобы на период действия карантина клиенты не почувствовали дискомфорта или ограничений в части предоставления услуг по доставке газа", - говорится в сообщении.