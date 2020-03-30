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АТ "Миколаївгаз" перейшло на дистанційний режим роботи

Новини » Енергетика     30.03.2020 - 15:05
АТ "Миколаївгаз" перейшло на дистанційний режим роботи
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Підприємство продовжує працювати і реагувати на всі виклики

З 16 березня АТ "Миколаївгаз", як і більшість підприємств України, перейшло на дистанційний режим роботи. Газовики продовжують забезпечувати безперервну доставку газу споживачам по всій області. Про це повідомляє прес-сслужба компанії.

"У сьогоднішній ситуації в Україні, "Миколаївгаз" відчуває особливу відповідальність у доставці газу клієнтам. Адже це життєво необхідний ресурс для жителів Миколаївської області. Піклуючись про безпеку клієнтів, підприємство продовжує активно працювати і реагувати на всі виклики, підлаштовуючись під нові умови. По-перше, як соціально відповідальний бізнес, на період дії карантину АТ "Миколаївгаз" ввело мораторій на відключення споживачів від газопостачання, крім випадків несанкціонованого втручання", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що всі екіпажі аварійно-диспетчерської служби працюють без зупинки. Для безперебійного та безаварійного газопостачання всі бригади АДС чергують цілодобово та оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, здійснюють оперативні ремонти. За словами прес-служби, проводиться цілодобовий моніторинг тиску газу в газорозподільних мережах. Щотижня служба приймає і обробляє більше сотні дзвінків. 90% з них пов'язані з витоками газу.

"Щоб скоротити ризики захворювання та розповсюдження коронавіруса, для всіх клієнтів компанії функціонують онлайн-сервіси з передачі показань і оплати за газ і його доставку. Крім того, компанія ввела спрощену експрес-реєстрацію, щоб якомога більше споживачів могли контактувати з АТ "Миколаївгаз" дистанційно, - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами прес-служби, Центри обслуговування клієнтів тимчасово обмежили свою роботу в плані прийому споживачів, але перепрофілювалися на проведення консультацій для клієнтів по телефону. За тиждень оператори АТ "Миколаївгаз" опрацьовують близько 2,5 тисяч дзвінків.

"Щоранку всі працівники проходять медогляд і у разі виявлення хоча б найменшого підозрі на хворобу (підвищення температури, кашель або нежить) до роботи не допускаються. Служби оснащені засобами захисту - масками, рукавичками. Багато працівники перейшли на віддалену роботу з дому. На підприємстві кілька разів на день проводяться заходи з дезінфекції приміщень. Сьогодні "Миколаївгаз" робить все можливе, щоб на період дії карантину клієнти не відчули дискомфорту або обмежень в частині надання послуг з доставки газу", - йдеться в повідомленні.

"Криворіжгаз": для споживачів розроблена експрес-реєстрація в онлайн сервісі 104.ua Під час карантину до АДС "Харківміськгазу" почастішали хибні виклики
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