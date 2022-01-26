ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

АО "Криворожгаз" выполняет экспертное подключение газа

Новина українською →
Кривой Рог, Среда 26 января 2022 18:01
АО "Криворожгаз" выполняет экспертное подключение газа Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

АО "Криворожгаз" предоставляет услуги по присоединению к газораспределительным сетям новых потребителей. Компания предлагает клиентам воспользоваться уникальной услугой комплексного подключения "под ключ".

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"Услуга предусматривает синхронное выполнение всех работ: проектирование, наружное и внутреннее подключение, экспертное сопровождение, индивидуальный подбор и установку газового оборудования, гарантийное и техническое обслуживание. Чтобы подключиться к газовым сетям необходимо обратиться в центр Клиентское пространство 104.ua", - говорится в сообщении.

На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ и в сопровождении персонального менеджера заполняет необходимый пакет документов. Далее специалист следит за выполнением работ и обо всем информирует заказчика непосредственно к сдаче технической документации в архив. Помогает в подборе энергоэффективного оборудования и консультирует по проектированию, подключению оборудования и оформлению сервисного обслуживания.

В компании отметили, что согласно опросу потребителей природного газа, около 27% домохозяйств планируют в 2022 году произвести замену газового оборудования.

"Современное газовое оборудование имеет высокий коэффициент полезного действия, поэтому замена старого оборудования новым способствует значительной экономии газа. Если котел отработал больше 10 лет, то он теряет свой коэффициент полезного действия до 40%, что отражается в квитанциях. Понимая это, в прошлом году более 150 жителей Криворожья заменили устаревшее газовое оборудование новым", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

По словам пресс-службы, процедура присоединения и реконструкции доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех центрах Клиентское пространство 104.ua есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение данной услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Газ
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ