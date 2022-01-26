АО "Криворожгаз" выполняет экспертное подключение газа

"Услуга предусматривает синхронное выполнение всех работ: проектирование, наружное и внутреннее подключение, экспертное сопровождение, индивидуальный подбор и установку газового оборудования, гарантийное и техническое обслуживание. Чтобы подключиться к газовым сетям необходимо обратиться в центр Клиентское пространство 104.ua", - говорится в сообщении.

На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ и в сопровождении персонального менеджера заполняет необходимый пакет документов. Далее специалист следит за выполнением работ и обо всем информирует заказчика непосредственно к сдаче технической документации в архив. Помогает в подборе энергоэффективного оборудования и консультирует по проектированию, подключению оборудования и оформлению сервисного обслуживания.

В компании отметили, что согласно опросу потребителей природного газа, около 27% домохозяйств планируют в 2022 году произвести замену газового оборудования.

"Современное газовое оборудование имеет высокий коэффициент полезного действия, поэтому замена старого оборудования новым способствует значительной экономии газа. Если котел отработал больше 10 лет, то он теряет свой коэффициент полезного действия до 40%, что отражается в квитанциях. Понимая это, в прошлом году более 150 жителей Криворожья заменили устаревшее газовое оборудование новым", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

По словам пресс-службы, процедура присоединения и реконструкции доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех центрах Клиентское пространство 104.ua есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение данной услуги.