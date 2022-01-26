АТ "Криворіжгаз" виконує експертне підключення газу

"Послуга передбачає синхронне виконання всіх робіт: проектування, зовнішнє та внутрішнє підключення, експертний супровід, індивідуальний підбір та встановлення газового обладнання, гарантійне та технічне обслуговування. Щоб підключитися до газових мереж необхідно звернутися в центр Клієнтський простір 104.ua", - йдеться в повідомленні.

На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт і в супроводі персонального менеджера заповнює необхідний пакет документів. Далі фахівець стежить за виконанням робіт і про все інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів. Допомагає в підборі енергоефективного обладнання та консультує з проектування, підключення обладнання та оформлення сервісного обслуговування.

У компанії відзначили, що згідно з опитуванням споживачів природного газу, близько 27% домогосподарств планують в 2022 році провести заміну газового обладнання.

"Сучасне газове обладнання має високий коефіцієнт корисної дії, тому заміна старого обладнання новим сприяє значній економії газу. Якщо котел відпрацював більше 10 років, то він втрачає свій коефіцієнт корисної дії до 40%, що відбивається в квитанціях. Розуміючи це, минулого року понад 150 жителів Криворіжжя замінили застаріле газове обладнання новим", - зазначив директор з капітального будівництва АТ "Криворіжгаз" Михайло Жих.

За словами прес-служби, процедура приєднання та реконструкції доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх центрах Клієнтський простір 104.ua є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги.