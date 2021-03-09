АО "Криворожгаз" выполняет экспертное подключение газа

Услуга предусматривает синхронное выполнение всех работ: проектирование, внешнее и внутреннее подключение, экспертное сопровождение, индивидуальный подбор и установка газового оборудования, гарантийное и техническое обслуживание.

"Криворожгаз" надежный партнер по газификации объектов любой сложности. Наши специалисты являются экспертами на рынке в осуществлении стандартного и нестандартного подключения. Мы работаем исключительно с сертифицированными материалами, применяя новейшие технологии при монтажно-строительных работах. Выполняем комплексное присоединение, которое имеет ряд индивидуальных преимуществ, в частности позволяет клиенту сэкономить время и средства", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

По словам пресс-службы, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо обратиться в центр "Клиентское пространство 104.ua". На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ и в сопровождении персонального менеджера заполняет необходимый пакет документов. Далее специалист следит за выполнением работ и обо всем информирует заказчика непосредственно к сдаче технической документации в архив. Помогает в подборе энергоэффективного оборудования и консультирует по проектированию, подключению оборудования и оформлению сервисного обслуживания.

"Природный газ остается наиболее эффективным источником энергии для всех категорий потребителей. А стоимость газа в энергетических единицах вдвое меньше, чем электроэнергии. Кроме того современное газовое оборудование имеет высокий коэффициент полезного действия и компактные размеры", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

В пресс-службе также отметили, что процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех центрах "Клиентское пространство 104.ua" есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение данной услуги.