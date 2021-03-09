ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

АО "Криворожгаз" выполняет экспертное подключение газа

Новина українською → Кривой Рог, Вторник 09 марта 2021 14:11
АО "Криворожгаз" выполняет экспертное подключение газа Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

АО "Криворожгаз" предоставляет услуги по присоединению к газораспределительным сетям новых потребителей. Компания предлагает клиентам воспользоваться уникальной услугой комплексного присоединения "под ключ".

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

Услуга предусматривает синхронное выполнение всех работ: проектирование, внешнее и внутреннее подключение, экспертное сопровождение, индивидуальный подбор и установка газового оборудования, гарантийное и техническое обслуживание.

"Криворожгаз" надежный партнер по газификации объектов любой сложности. Наши специалисты являются экспертами на рынке в осуществлении стандартного и нестандартного подключения. Мы работаем исключительно с сертифицированными материалами, применяя новейшие технологии при монтажно-строительных работах. Выполняем комплексное присоединение, которое имеет ряд индивидуальных преимуществ, в частности позволяет клиенту сэкономить время и средства", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

По словам пресс-службы, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо обратиться в центр "Клиентское пространство 104.ua". На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ и в сопровождении персонального менеджера заполняет необходимый пакет документов. Далее специалист следит за выполнением работ и обо всем информирует заказчика непосредственно к сдаче технической документации в архив. Помогает в подборе энергоэффективного оборудования и консультирует по проектированию, подключению оборудования и оформлению сервисного обслуживания.

"Природный газ остается наиболее эффективным источником энергии для всех категорий потребителей. А стоимость газа в энергетических единицах вдвое меньше, чем электроэнергии. Кроме того современное газовое оборудование имеет высокий коэффициент полезного действия и компактные размеры", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

В пресс-службе также отметили, что процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех центрах "Клиентское пространство 104.ua" есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение данной услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Кривой Рог газ
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти