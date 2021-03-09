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АТ "Криворіжгаз" виконує експертне підключення газу

Новость на русском → Кривий Ріг, Вівторок 09 березня 2021 14:11
АТ "Криворіжгаз" виконує експертне підключення газу Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Криворіжгаз" надає послуги з приєднання до газорозподільних мереж нових споживачів. Компанія пропонує клієнтам скористатися унікальною послугою комплексного приєднання "під ключ".

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

Послуга передбачає синхронне виконання всіх робіт: проектування, зовнішнє і внутрішнє, підключення, експертний супровід, індивідуальний підбір і установка газового обладнання, гарантійне та технічне обслуговування.

"Криворіжгаз" надійний партнер по газифікації об'єктів будь-якої складності. Наші фахівці є експертами на ринку у здійсненні стандартного і нестандартного підключення. Ми працюємо виключно з сертифікованими матеріалами, застосовуючи новітні технології при монтажно-будівельних роботах. Виконуємо комплексне приєднання, яке має ряд індивідуальних переваг, зокрема дозволяє клієнту заощадити час і кошти", - зазначив директор з капітального будівництва ПАТ "Криворіжгаз" Михайло Жих.

За словами прес-служби, щоб підключитися до газових мереж, необхідно звернутися в центр "Клієнтський простір 104.ua". На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт та у супроводі персонального менеджера заповнює необхідний пакет документів. Далі фахівець стежить за виконанням робіт і про все інформує замовника безпосередньо до складання технічної документації в архів. Допомагає в підборі енергоефективного обладнання та консультує з проектування, підключення обладнання і оформлення сервісного обслуговування.

"Природний газ залишається найбільш ефективним джерелом енергії для всіх категорій споживачів. А вартість газу в енергетичних одиницях вдвічі менше, ніж електроенергії. Крім того, сучасне газове обладнання має високий коефіцієнт корисної дії і компактні розміри", - зазначив директор з капітального будівництва ПАТ "Криворіжгаз" Михайло Жих.

У прес-службі також зазначили, що процедура приєднання доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх центрах "Клієнтський простір 104.ua" є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги.

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