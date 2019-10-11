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АО "Хмельницкгаз" открыл седьмой Центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика    11.10.2019 - 12:43
АО "Хмельницкгаз" открыл седьмой Центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Изяславском центре обслуживания клиентов реализован целый ряд нововведений

Для более 8 тыс. потребителей природного газа Изяслава и Изяславского района 2 октября заработал новый современный Центр обслуживания клиентов, который стал уже седьмым в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаз Сбыта".

За три года газораспределительная компания открыла семь центров обслуживания клиентов в областном центре и крупных райцентрах региона. По словам пресс-службы, Хмельницкая область стала одной из первых областей в Украине, где почти 80% потребителей газа получают услуги в современных центрах обслуживания клиентов по месту жительства.

"С каждым годом "Хмельницкгаз" становится еще более клиентоориентированной и сервисной компанией, - информирует председатель правления АО "Хмельницкгаз" Михаил Юрченко. - Поэтому открытие уже седьмого центра обслуживания потребителей газа на Хмельнитчине – событие, важное как для нас, газовиков, так и для потребителей. Ведь десятки лет мы стремились совершенствовать клиентский сервис и привести его в соответствие с мировыми стандартами и требованиями и нам это удается".

В пресс-службе отметили, что в Изяславском центре обслуживания клиентов реализован целый ряд новшеств: помощь специалистов в пользовании новыми современными онлайн-сервисами, регистрация в Личном кабинете, профессиональные консультации менеджеров и тому подобное. Кроме того, все зоны обслуживания удобно обозначены навигационными табличками.

"В наших центрах обслуживания клиентов нам удается сочетать в просторных помещениях весь спектр услуг: от расчетов за газ к процессу присоединения к газовым сетям, изготовление проектной документации, - информирует начальник управления клиентского сервиса АО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. - Кроме того, благодаря совершенству данного проекта, мы полностью аннулировали прежние очереди. А еще – создали потребителям комфортные условия пребывания, что удовлетворяет все потребности, особенно клиентов почтенного возраста".

Современные технологии обслуживания и доступность ЦОКов дают возможность сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе всех нововведений на газовом рынке страны.

Более 2 тыс. клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" приобрели зимний запас газа по акции До конца года убытки АО "Днепрогаз" составят 194 млн гривен
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