АТ "Хмельницькгаз" відкрив сьомий Центр обслуговування клієнтів

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Ізяславському центрі обслуговування клієнтів реалізовано цілий ряд нововведень

Для понад 8 тис. споживачів природного газу Ізяслава та Ізяславського району 2 жовтня запрацював новий сучасний Центр обслуговування клієнтів, який став уже сьомим у Хмельницькій області. Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгаз Збуту".

За три роки газорозподільна компанія відкрила сім центрів обслуговування клієнтів в обласному центрі та найбільших райцентрах регіону. За словами прес-служби, Хмельницька область стала однією з перших областей в Україні, де майже 80% споживачів газу отримують послуги в сучасних центрах обслуговування клієнтів за місцем проживання.

"З кожним роком "Хмельницькгаз" стає ще більш клієнтоорієнтованою та сервісною компанією, - інформує голова правління АТ "Хмельницькгаз" Михайло Юрченко. - Тож відкриття вже сьомого центру обслуговування споживачів газу на Хмельниччині – подія, важлива як для нас, газовиків, так і для споживачів. Адже десятки років ми прагнули удосконалювати клієнтський сервіс та привести його у відповідність до світових стандартів та вимог і нам це вдається".

У прес-службі зазначили, що в Ізяславському центрі обслуговування клієнтів реалізовано цілий ряд нововведень: допомога фахівців у користуванні новими сучасними онлайн-сервісами, реєстрація в Особистому кабінеті, фахові консультації менеджерів тощо. Крім того, усі зони обслуговування зручно позначені навігаційними табличками.

"У наших центрах обслуговування клієнтів нам вдається поєднувати у просторих приміщеннях увесь спектр послуг: від розрахунків за газ до процесу приєднання до газових мереж, виготовлення проектної документації тощо, - інформує начальник управління клієнтського сервісу АТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. - Крім того, завдяки досконалості даного проекту, ми повністю анулювали колишні черги. А ще – створили споживачам комфортні умови перебування, що задовольняє усі потреби, особливо клієнтів поважного віку".

Сучасні технології обслуговування та доступність ЦОКів дають можливість зекономити час, спростити процедуру одержання послуг, а також бути в курсі усіх нововведень на газовому ринку країни.