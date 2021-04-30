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АО "Харьковгаз" провел около 20 тысяч поверок счетчиков в одну операцию

Новина українською → Харьков, Пятница 30 апреля 2021 10:33
АО "Харьковгаз" провел около 20 тысяч поверок счетчиков в одну операцию Фото: "Харьковгаз" провел около 20 тысяч поверок счетчиков в одну операцию (khgor.dsoua.com)
Автор: РБК-Украина

Начиная с сентября прошлого года АО "Харьковгаз" провел около 20 тысяч поверок счетчиков газа в одну операцию. Новый бизнес-процесс предусматривает единовременный обмен счетчиками газа между потребителем и газовой компанией, при снятии бытового прибора учета на плановую поверку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тестирование процесса поверки счетчиков в одну операцию началось осенью 2020 года в Богодуховском участке АО "Харьковгаз". Сейчас этот процесс введен по всей Харьковской области.

При снятии бытового счетчика на плановую поверку, потребителю предлагается обменять прибор учета, который является его собственностью на прибор учета - собственность АО "Харьковгаз".

По соглашению заключается договор мены прибора учета природного газа, оформляется акт приема-передачи, потребитель мгновенно получает в собственность другой газовый счетчик. При этом потребитель лишается необходимости ждать поверки своего счетчика, ее результатов, монтажа прибора учета или замены непригодного счетчика.

Условия для поверки счетчика в одну операцию очень просты:

  • желание потребителя оперативно обменять свой прибор учета газа, без лишних ожиданий и волнений;
  • отсутствие вмешательств в газовый счетчик;
  • прибор учета должен быть собственностью потребителя.

Преимуществами нового процесса уже воспользовались более 20 тысяч семей Харьковской области.

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