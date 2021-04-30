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АТ "Харківгаз" провів близько 20 тисяч перевірок лічильників в одну операцію

Новость на русском → Харків, П'ятниця 30 квітня 2021 10:33
АТ "Харківгаз" провів близько 20 тисяч перевірок лічильників в одну операцію Фото: "Харківгаз" провів близько 20 тисяч перевірок лічильників в одну операцію (khgor.dsoua.com)
Автор: РБК-Україна

Починаючи з вересня минулого року АТ "Харківгаз" провів близько 20 тисяч перевірок лічильників газу в одну операцію. Новий бізнес-процес передбачає одноразовий обмін лічильниками газу між споживачем і газовою компанією, при знятті побутового приладу обліку на планову перевірку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Тестування процесу повірки лічильників в одну операцію почалося восени 2020 року на Богодухівському ділянці АТ "Харківгаз". Зараз цей процес введено по всій Харківській області.

При знятті побутового лічильника на планову перевірку, споживачеві пропонується обміняти прилад обліку, який є його власністю на прилад обліку - власність АТ "Харківгаз".

За угодою укладається договір міни приладу обліку природного газу, оформляється акт прийому-передачі, споживач миттєво отримує у власність другій газовий лічильник. При цьому споживач позбавляється необхідності чекати повірки свого лічильника, її результатів, монтажу приладу обліку або заміни непридатного лічильника.

Умови для повірки лічильника в одну операцію дуже прості:

  • бажання споживача оперативно обміняти свій прилад обліку газу, без зайвих очікувань і хвилювань;
  • відсутність втручань у газовий лічильник;
  • прилад обліку повинен бути власністю споживача.

Перевагами нового процесу вже скористалися понад 20 тисяч сімей Харківської області.

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