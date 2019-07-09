АО "Днепропетровскгаз" продиагностирует более 17 тыс. км газовых сетей

Иллюстративное фото (пресс-служба "Днепропетровскгаза")

Львиная доля всех работ по комплексному обследованию газопроводов приходится на летний период

С начала года АО "Днепропетровскгаз" провело комплексное приборное обследование 8,3 тыс. км распределительных газопроводов. Всего, в этом году необходимо проверить 17,3 тыс. км. газовых сетей. Во время диагностики специалистами компании выявлено 6,8 тыс повреждений на газовых сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

Главная задача специалистов данного подразделения заключается в проведении проверок технического состояния газопроводов, сокращению потерь природного газа и обеспечение безаварийной и бесперебойной транспортировки газа для клиентов АО "Днепропетровскгаз".

"Специалисты комплексно-приборного обследования должны владеть отличными теоретическими знаниями, профессионально использовать несколько десятков самых сложных приборов и педантично следовать инструкциям и требованиям техники безопасности, - рассказывает директор технический АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин. - Приборная диагностика помогает вовремя ликвидировать дефекты на газопроводах и максимально продлить срок службы газовых сетей".

Львиная доля всех работ по комплексному обследованию газопроводов приходится на летний период. Во время диагностики, с помощью специальных высокоточных приборов проводится техническая оценка состояния газопровода, измерение толщины стенки металла трубы, изоляции, выявляются коррозионные процессы, места повреждений газопроводов и утечек газа. Это позволяет предупредить аварийные ситуации на сетях в отопительном сезоне.

При обнаружении проблемного участка специалисты службы КПО передают заявку в аварийно-диспетчерской службы, выполняют земляные работы и устраняют повреждения.