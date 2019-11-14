АО "Черновцыгаз" осуществляет бесплатную замену счетчиков газа

С начала года в Черновицкой области непригодными для дальнейшей эксплуатации признаны 24% поверенных счетчиков. В 2019 году на приобретение и замену индивидуальных приборов учета выделено 8,3 млн гривен. Это почти половина от общего объема инвестиций в газовые сети области в этом году. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

"За десять месяцев 2019 года, совместно с представителями государственного предприятия "Буковинастандартметрологbя", газораспределительная компания провела плановую поверку 17,9 тыс. счетчиков газа. Ею выявлено, что 4,3 тыс. счетчиков непригодные для дальнейшей эксплуатации из-за изношенности счетного механизма или погрешность измерения, что значительно превышает допустимые нормы", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, такие счетчики признаются непригодными для дальнейшей эксплуатации и требуют замены. Согласно плану развития предприятия на 2019 год, утвержденного НКРЭКУ, АО "Черновцыгаз" выделено 8,3 млн гривен инвестиций на бесплатную замену 5,1 тыс. непригодных индивидуальных газовых счетчиков.

"Независимо от того, был ли индивидуальный счетчик газа установлен за средства предприятия либо за средства потребителя газа, наша компания осуществляет бесплатную замену таких счетчиков, если те не прошли плановую периодическую поверку. Такая замена проводится в рамках предусмотренного на это финансирование, объем которого ежегодно утверждает госрегулятор", - рассказывает председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

В пресс-службе отметили, что ежедневно на специальном оборудовании поверяется 120 счетчиков газа, в год предприятие может поверить 28,8 тыс. приборов учета. Во время поверки также выявляются факты незаконных вмешательств в работу счетчиков. С начала года, метрологи предприятия зафиксировать 112 таких случаев.

"Стоит отметить, что в случае недопуска сотрудников компании к снятию счетчика на плановую или внеплановую поверку, согласно Кодексу ГРМ, составляется акт об отказе, а расчеты за потребленный газ проводятся по предельным нормам потребления. Для достоверности ведения учета природного газа, счетчики необходимо проверять каждые 5-8 лет", - говорится в сообщении.