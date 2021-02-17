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Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом в нардепы от "ЕС" на довыборах

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 20:03
Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом в нардепы от "ЕС" на довыборах Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Андрей Антоненко поддержал выдвижение Юлии Кузьменко кандидатом в депутаты от "Европейской солидарности" на довыборах в Верховную раду по 50 округу Донецкой области. Он также поблагодарил "ЕС" за поддержку.

Об этом он заявил в видео-обращении в Facebook.

"Узнал, что наша Юля идет по мажоритарке по Донецкой области. Я ее приветствую и поддерживаю. Спасибо всем патриотическим силам, военным, волонтерам, добровольцам, которые выдвинули кандидатуру Юлии Кузьменко, и которую поддержала партия "Европейская солидарность". Это не только поддержка нас, которых власть пытается уничтожить и дискредитировать. Это поддержка всех военных волонтеров, добровольцев в борьбе. Поддержка тех, кто с самого начала помешал российским силам, которые пошли против нас войной. Поддержка тем, кто сейчас имеет возможность и силы защитить Украину от пророссийского реванша, который происходит в нашей стране", - сказал Антоненко.

Он также призвал все патриотические силы к объединению на защиту государства и ее защитников от атаки пророссийских сил.

"Мы должны друг друга поддерживать, а не искать кто не так воевал, не так волонтерил не так сидел. Прекращайте это. Мы должны бить единым кулаком и единым фронтом", - подчеркнул Антоненко.

Напомним, съезд партии "Европейская солидарность" выдвинул волонтера и детского сосудистому кардиохирурга Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты по округу №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную раду.

Довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021.

Также ранее РБК-Украина писало, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области, которые тоже состоятся 28 марта, от "Европейской солидарности" баллотируется доброволец и участница АТО Маруся Зверобой.

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