Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом в нардепы от "ЕС" на довыборах

Андрей Антоненко поддержал выдвижение Юлии Кузьменко кандидатом в депутаты от "Европейской солидарности" на довыборах в Верховную раду по 50 округу Донецкой области. Он также поблагодарил "ЕС" за поддержку.

"Узнал, что наша Юля идет по мажоритарке по Донецкой области. Я ее приветствую и поддерживаю. Спасибо всем патриотическим силам, военным, волонтерам, добровольцам, которые выдвинули кандидатуру Юлии Кузьменко, и которую поддержала партия "Европейская солидарность". Это не только поддержка нас, которых власть пытается уничтожить и дискредитировать. Это поддержка всех военных волонтеров, добровольцев в борьбе. Поддержка тех, кто с самого начала помешал российским силам, которые пошли против нас войной. Поддержка тем, кто сейчас имеет возможность и силы защитить Украину от пророссийского реванша, который происходит в нашей стране", - сказал Антоненко.

Он также призвал все патриотические силы к объединению на защиту государства и ее защитников от атаки пророссийских сил.

"Мы должны друг друга поддерживать, а не искать кто не так воевал, не так волонтерил не так сидел. Прекращайте это. Мы должны бить единым кулаком и единым фронтом", - подчеркнул Антоненко.