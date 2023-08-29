Антитерористичний центр Чехії почав розслідувати діяльність Raiffeisen Bank у Росії
Національний антитерористичний центр Чехії проводить розслідування щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International. Причиною такої перевірки стала її діяльність у Росії.
Про це заявив представник президії поліції Ондржей Моравчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČT24.
З чого все почалося
Асоціація з прав громадян і підприємців Чехії звернулася до правоохоронних органів через те, що Raiffeisen Bank продовжує вести свою діяльність у РФ.
Люди вважають, що залишаючись на російському ринку, він підтримує фінансування агресії проти України.
"На жаль, вони (банк - ред.) поповнюють бюджет російської держави у вигляді прибуткового податку, який використовує його для фінансування агресії проти України", - сказав ініціатор звернення Ладислав Пельцль, який сам є клієнтом банку.
Що кажуть правоохоронці Чехії
Через можливу підтримку тероризму Асоціація з прав громадян і підприємців звернулася до правоохоронців з проханням порушити кримінальну справу проти Raiffeisen Bank International.
"Наразі ми займаємося цим, але про перебіг цього розслідування я жодної додаткової інформації надати не можу", - сказав Ондржей Моравчик.
Як на це відреагували в самому банку
Прес-служба Raiffeisen Bank відповіла, що прагне до подальшого скорочення ділової активності в Росії.
"Група відповідає за підтримання цілісності банку в Росії, в якому працюють понад дев'ять тисяч осіб", - йдеться в прес-релізі.
Raiffeisen Bank International в Росії
Банк не продав свій бізнес після вторгнення РФ в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в Росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.
Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.
Нещодавно генеральний директор банку Йоган Штробль заявив, що розглядає кінець грудня як можливий крайній термін для продажу російських активів.
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