Антитерористичний центр Чехії почав розслідувати діяльність Raiffeisen Bank у Росії

Національний антитерористичний центр Чехії проводить розслідування щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International. Причиною такої перевірки стала її діяльність у Росії.

Про це заявив представник президії поліції Ондржей Моравчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČT24 .

З чого все почалося

Асоціація з прав громадян і підприємців Чехії звернулася до правоохоронних органів через те, що Raiffeisen Bank продовжує вести свою діяльність у РФ.

Люди вважають, що залишаючись на російському ринку, він підтримує фінансування агресії проти України.

"На жаль, вони (банк - ред.) поповнюють бюджет російської держави у вигляді прибуткового податку, який використовує його для фінансування агресії проти України", - сказав ініціатор звернення Ладислав Пельцль, який сам є клієнтом банку.

Що кажуть правоохоронці Чехії

Через можливу підтримку тероризму Асоціація з прав громадян і підприємців звернулася до правоохоронців з проханням порушити кримінальну справу проти Raiffeisen Bank International.

"Наразі ми займаємося цим, але про перебіг цього розслідування я жодної додаткової інформації надати не можу", - сказав Ондржей Моравчик.

Як на це відреагували в самому банку

Прес-служба Raiffeisen Bank відповіла, що прагне до подальшого скорочення ділової активності в Росії.

"Група відповідає за підтримання цілісності банку в Росії, в якому працюють понад дев'ять тисяч осіб", - йдеться в прес-релізі.

Raiffeisen Bank International в Росії

Банк не продав свій бізнес після вторгнення РФ в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в Росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.

Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.

Нещодавно генеральний директор банку Йоган Штробль заявив, що розглядає кінець грудня як можливий крайній термін для продажу російських активів.