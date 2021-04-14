Антитабачные организации назвали "имитацией борьбы" законопроект Репиной о запрете е-сигарет

Антитабачные организации заявили о недопустимости имитации борьбы с защитой здоровья молодежи от вреда электронных устройств для курения и раскритиковали проект закона о запрете е-сигарет, автором которого является народный депутат Элла Репина.
Об этом говорится в заявлении ОО "Жизнь" на официальном сайте.
"Принятие фрагментарных законопроектов не решает проблему распространенности курения, прежде всего, среди детей и молодежи", - говорится в заявлении.
В организации настаивают, что единственным комплексным решением в противодействии курения является антитабачный законопроект №4358, разработанный депутатом Ладой Булах.
Напомним, 22 марта комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировал доработанный комплексный антитабачный проект закона №4358.
Этим проектом, в частности, предусмотрено внедрение медицинских предупреждений на упаковках электронных устройств для потребления никотина, запрет выкладки всех табачных изделий в точках продаж и запрет ароматизаторов.