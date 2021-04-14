ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Антитабачные организации назвали "имитацией борьбы" законопроект Репиной о запрете е-сигарет

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 16:36
Антитабачные организации назвали "имитацией борьбы" законопроект Репиной о запрете е-сигарет Фото: антитабачные организации раскритиковали проект о запрете е-сигарет (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Антитабачные организации заявили о недопустимости имитации борьбы с защитой здоровья молодежи от вреда электронных устройств для курения и раскритиковали проект закона о запрете е-сигарет, автором которого является народный депутат Элла Репина.

Об этом говорится в заявлении ОО "Жизнь" на официальном сайте.

"Принятие фрагментарных законопроектов не решает проблему распространенности курения, прежде всего, среди детей и молодежи", - говорится в заявлении.

В организации настаивают, что единственным комплексным решением в противодействии курения является антитабачный законопроект №4358, разработанный депутатом Ладой Булах.

Напомним, 22 марта комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировал доработанный комплексный антитабачный проект закона №4358.

Этим проектом, в частности, предусмотрено внедрение медицинских предупреждений на упаковках электронных устройств для потребления никотина, запрет выкладки всех табачных изделий в точках продаж и запрет ароматизаторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Парламент сигареты
NEWS
Завтра состоится очередное заседание СНБО: продолжат борьбу с контрабандой
Завтра состоится очередное заседание СНБО: продолжат борьбу с контрабандой
DAILY
Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой