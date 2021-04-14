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Антитютюнові організації назвали "імітацією боротьби" законопроект Рєпіної про заборону е-сигарет

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 16:36
Антитютюнові організації назвали "імітацією боротьби" законопроект Рєпіної про заборону е-сигарет Фото: антитютюнові організації розкритикували проект про заборону е-сигарет (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Антитютюнові організації заявили про неприпустимість імітації боротьби із захистом здоров’я молоді від шкоди електронних пристроїв для куріння та розкритикували проект закону про заборону е-сигарет, автором якого є народний депутат Елла Рєпіна.

Про це йдеться в заяві ГО "Життя" на офіційному сайті.

"Ухвалення фрагментарних законопроектів не розв’язує проблему поширеності куріння, перш за все, серед дітей та молоді", - йдеться у заяві.

В організації наполягають, що єдиним комплексним рішенням у протидії курінню є антитютюновий законопроект №4358, розроблений депутатом Ладою Булах.

Нагадаємо, 22 березня комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування зареєстрував доопрацьований комплексний антитютюновий проект закону №4358.

Цим проектом, зокрема, передбачено запровадження медичних попереджень на упаковках електронних пристроїв для споживання нікотину, заборону викладки усіх тютюнових виробів у точках продажів та заборону ароматизаторів.

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