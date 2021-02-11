Антитабачные организации Блумберга попали в коррупционный скандал из-за электронных сигарет

Благотворительные антитабачные организации, которые финансирует бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, подозревают в коррупции и незаконных финансовых платежах государственным органам.

Скандал вокруг благотворительных организаций, финансируемых Блумбергом, разгорелся в прошлом месяце на Филиппинах.

Управление по безопасности пищевых продуктов и медикаментов Филиппин признало, что его сотрудники, будучи государственными служащими, получали денежные средства от Инициативы Блумберга.

Считается, что получение средств напрямую связано с тем, что Управление разрабатывает базовые нормы для регулирования негорючих табачных изделий (электронных сигарет, табачных изделий для электрического нагрева).

"Учитывая агрессивное моралистическое сопротивление этих групп в отношении употребления любых никотиновых товаров, выявление факта передачи денежных средств привело к вопросам о способности управления объективно разрабатывать правила в отношении новых никотиновых продуктов, таких как электронные сигареты", - пишет InsideSources.

Основные обвинения предъявлены пока только правительством Филиппин. Однако, сомнительные платежи государственным чиновникам от организаций, спонсируемых Блумбергом, имели место и в других странах.

"Широкая общественность может быть шокирована этими обвинениями, но Блумберг давно известен своей склонностью использовать благотворительную щедрость как средство воздействия на государственную политику - от усилий по контролю над табаком к финансированию частных юристов в офисах государственного прокурора по всей территории США", - пишет InsideSources.

Правительство Филиппин уже призвало чиновников Управления по безопасности пищевых продуктов и медикаментов вернуть средства, незаконно полученные от организаций, финансируемых Блумбергом.

По данным издания, основное внимание антитабачные организации Блумберга направляли на страны с низким и средним уровнем дохода.

"Используя свои деньги, влияние и связи, они навязывают свои взгляды и волю этим нациям, без участия местного населения и почти не учитывая их потребности и ценности", - пишет InsideSources.

Издание приводит пример Армении, где местный министр здравоохранения Арсен Торосян также признал, что армянские правительственные структуры подписали грантовые соглашения с тремя организациями, которые тоже финансирует Блумберг. В результате в Армении, где более половины мужчин продолжают курить, правительство под влиянием этих организаций максимально ограничивает возможности их перехода на потенциально менее вредные альтернативные табачные изделия.

Похожая ситуация и во Вьетнаме, отмечает СМИ, где Bloomberg Philanthropies внесли минимум 3,2 млн долларов в "способность контроля над табаком" с 2007 по 2014 г. По заявлению Bloomberg Philanthropies, они "тесно сотрудничали с правительством и местными организациями, включая Министерство здравоохранения".

В результате этого сотрудничества в стране, где 45% мужчин продолжают курить, местный Минздрав объявил о намерении полностью запретить покупку, продажу, изготовление и ввоз электронных сигарет. Хотя в некоторых странах Европы электронные сигареты уже считаются одним из самых эффективных средств отказа от курения.

Стоит отметить, что в Украине также активно действует ряд организаций, спонсируемых Фондом Блумберга, среди которых самой известной является ОО "Жизнь", которая активно сотрудничает с народными депутатами и некоторыми работниками системы Минздрава в формировании политики и законопроектной работе.