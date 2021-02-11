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Антитютюнові організації Блумберга потрапили в корупційний скандал через електронні сигарети

Новость на русском → Філіппіни, Четвер 11 лютого 2021 10:49
Антитютюнові організації Блумберга потрапили в корупційний скандал через електронні сигарети Фото: електронні сигарети (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Благодійні антитютюнові організації, які фінансує колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підозрюють у корупції й незаконних фінансових платежах державним органам.

Про це повідомляє американське видання InsideSources.

Скандал навколо благодійних організацій, що фінансуються Блумбергом, розгорівся минулого місяця на Філіппінах.

Управління з безпеки харчових продуктів і медикаментів Філіппін визнало, що його співробітники, будучи державними службовцями, отримували грошові кошти від Ініціативи Блумберга.

Вважається, що отримання коштів безпосередньо пов'язане з тим, що Управління розробляє базові норми для регулювання негорючих тютюнових виробів (електронних сигарет, тютюнових виробів для електричного нагрівання).

"Враховуючи агресивний моралістичний опір цих груп щодо вживання будь-яких нікотинових товарів, виявлення факту передачі грошових коштів призвело до питань про здібність управління об'єктивно розробляти правила щодо нових нікотинових продуктів, таких як електронні сигарети", - пише InsideSources.

Основні звинувачення пред'явлені поки тільки урядом Філіппін. Однак, сумнівні платежі чиновникам від організацій, спонсорованих Блумбергом, мали місце і в інших країнах.

"Широка громадськість може бути шокована цими звинуваченнями, але Блумберг давно відомий своєю схильністю використовувати благодійну щедрість як засіб впливу на державну політику - від зусиль по контролю над тютюном до фінансування приватних юристів в офісах державного прокурора по всій території США", - пише InsideSources.

Уряд Філіппін вже закликав чиновників Управління з безпеки харчових продуктів і медикаментів повернути кошти, незаконно отримані від організацій, що фінансуються Блумбергом.

За даними видання, основну увагу антитютюнові організації Блумберга направляли на країни з низьким і середнім рівнем доходу.

"Використовуючи свої гроші, вплив і зв'язки, вони нав'язують свої погляди і волю цим націям, без участі місцевого населення і майже не враховуючи їх потреби та цінності", - пише InsideSources.

Видання наводить приклад Вірменії, де місцевий міністр охорони здоров'я Арсен Торосян також визнав, що вірменські урядові структури підписали грантові угоди з трьома організаціями, які теж фінансує Блумберг. В результаті у Вірменії, де більш ніж половина чоловіків продовжують курити, уряд під впливом цих організацій максимально обмежує можливості їх переходу на потенційно менш шкідливі альтернативні тютюнові вироби.

Схожа ситуація й у В'єтнамі, зазначає ЗМІ, де Bloomberg Philanthropies внесли мінімум 3,2 млн доларів у "здатність контролю над тютюном" з 2007 по 2014 р. За заявою Bloomberg Philanthropies, вони тісно співпрацювали з урядом і місцевими організаціями, включаючи Міністерство охорони здоров'я".

В результаті цієї співпраці в країні, де 45% чоловіків продовжують курити, місцевий МОЗ оголосив про намір повністю заборонити купівлю, продаж, виготовлення та ввезення електронних сигарет. Хоча в деяких країнах Європи електронні сигарети вже вважаються одним з найефективніших засобів відмови від куріння.

Варто відзначити, що в Україні також активно діє низка організацій, спонсорованих Фондом Блумберга, серед яких найбільш відомою є ГО "Життя", яка активно співпрацює з народними депутатами й деякими працівниками системи МОЗ у формуванні політики та законопроектній роботі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні заборонили продаж електронних сигарет українцям до 18 років. Відповідний закон набув чинності 1 січня.

Закон забороняє продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. При цьому перехідний період в застосуванні закону становить 18 місяців.

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