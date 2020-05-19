Антисептики у входа и метки в зоне очередей: в Минздраве обнародовали правила для магазинов

В ведомстве разработали правила для работников и посетителей
Кабинет министров Украины разрешил работать как продовольственным, так и непродовольственным магазинам при условии соблюдения определенных правил. В связи с чем Министерство здравоохранения обнародовало ряд мер безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в ведомстве разработали правила для работников и посетителей.
Работники магазинов должны:
Кроме того, в магазинах должно быть наличие антисептиков у входа, временные метки в зоне очередей на 1,5 метра, а также централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.
Также не должны проводиться массовые собрания сотрудников.
В свою очередь посетители магазинов должны находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Также сохраняется правило об одном покупателе на 10 квадратных метров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за прошлую неделю выявлено более тысячи нарушений карантина в магазинах, кафе и парикмахерских. В частности, нарушения нашли в почти 600 продуктовых магазинах и рынках; на 270 объектах торговли непродовольственными товарами; 45 заведениях общественного питания; почти 150 салонах красоты и парикмахерских.
Автор: Валерия Мрачковская