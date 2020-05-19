ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Антисептики у входа и метки в зоне очередей: в Минздраве обнародовали правила для магазинов

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 21:28
Антисептики у входа и метки в зоне очередей: в Минздраве обнародовали правила для магазинов
Фото: супермаркет (РБК-Украина)

В ведомстве разработали правила для работников и посетителей

Кабинет министров Украины разрешил работать как продовольственным, так и непродовольственным магазинам при условии соблюдения определенных правил. В связи с чем Министерство здравоохранения обнародовало ряд мер безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в ведомстве разработали правила для работников и посетителей.

Работники магазинов должны:

  • проходить температурный скрининг в начале смены;
  • регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком каждые три часа;
  • проводить влажную уборку и дезинфекцию каждые два часа, а также перед и после смены;
  • проводить дезинфекцию ручек корзин и тележек для покупок, после чего они должны быть установлены у стенда "Продезинфицировано".

Кроме того, в магазинах должно быть наличие антисептиков у входа, временные метки в зоне очередей на 1,5 метра, а также централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Также не должны проводиться массовые собрания сотрудников.

В свою очередь посетители магазинов должны находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Также сохраняется правило об одном покупателе на 10 квадратных метров.

Антисептики у входа и метки в зоне очередей: в Минздраве обнародовали правила для магазинов

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за прошлую неделю выявлено более тысячи нарушений карантина в магазинах, кафе и парикмахерских. В частности, нарушения нашли в почти 600 продуктовых магазинах и рынках; на 270 объектах торговли непродовольственными товарами; 45 заведениях общественного питания; почти 150 салонах красоты и парикмахерских.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинмагазин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь