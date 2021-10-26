Антирекорд смертей та більше 19 тисяч нових заражень: МОЗ оновив COVID-статистику
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 19 120 нових заражень коронавірусом, а також 734 смерті. Найбільше нових випадків в Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
В Україні підтвердили 19 120 нових випадків коронавірусу, з них дітей - 1414, медпрацівників - 338.
Також за минулу добу госпіталізували - 2 939 осіб; летальних випадків - 734; одужали - 9 738 осіб.
Ситуація в областях
Найбільше нових заражень за добу в таких областях:
- Дніпропетровській (+1760),
- Одеській (+1605),
- Харківській (+1255),
- Херсонській (+1222),
- місті Києві (+1135).
Статистика за весь час пандемії
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 803 159 осіб; одужали - 2 390 112 осіб; летальних випадків - 64 936.