"Антипутинский щит": Польша представила пакет экономической поддержки страны

По его словам, война России против Украины вызывает огромные экономические потрясения и проблемы, поэтому власти решили внедрить "антипутинский щит".

"Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики, потому что Польша сегодня также находится в авангарде всех тех стран, которые пытаются вдохновить другие страны уйти от зависимости от российского газа, нефти, угля", - сказал Моравецкий.

По словам премьера, главная цель этой первой части "антипутинского щита" - предотвратить рост цен на продовольствие, при этом добавив, что уже ясно, что рост цен на продовольствие будет динамичным и высоким.

В то же время пенсионерам будут выплачивать 13-ю пенсию.

"13-я пенсия для почти 10 млн пенсионеров, четверти нашей нации. Это будет элемент, который смягчит, по крайней мере, в некоторой степени, последствия войны в Украине, экономические последствия, социальные последствия, но это также смягчит проблемы, связанные с инфляцией", - добавил Моравецкий.