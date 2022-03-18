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"Антипутинский щит": Польша представила пакет экономической поддержки страны

Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство решило ввести так называемый "антипутинский щит". Пакет экономической поддержки предполагает, в частности, противодействие инфляции, защиту рабочих мест, дерусификацию польской и европейской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По его словам, война России против Украины вызывает огромные экономические потрясения и проблемы, поэтому власти решили внедрить "антипутинский щит".

"Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики, потому что Польша сегодня также находится в авангарде всех тех стран, которые пытаются вдохновить другие страны уйти от зависимости от российского газа, нефти, угля", - сказал Моравецкий.

По словам премьера, главная цель этой первой части "антипутинского щита" - предотвратить рост цен на продовольствие, при этом добавив, что уже ясно, что рост цен на продовольствие будет динамичным и высоким.

В то же время пенсионерам будут выплачивать 13-ю пенсию.

"13-я пенсия для почти 10 млн пенсионеров, четверти нашей нации. Это будет элемент, который смягчит, по крайней мере, в некоторой степени, последствия войны в Украине, экономические последствия, социальные последствия, но это также смягчит проблемы, связанные с инфляцией", - добавил Моравецкий.

Война России против Украины продолжается 23-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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