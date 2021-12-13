Антипович оценил, как отличается рейтинг Зеленского от предшественников

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского более высокий, чем был у его предшественников. У Петра Порошенко и Виктора Януковича недоверие было больше на те же месяцы каденции.

"Кроме того, выбор украинцев тоже был разделен внутри страны. К примеру, за Януковича проголосовали пол-Украины. За Порошенко проголосовали более половины страны, но тогда начиналась война, на него возлагались большие надежды, а потом пришло определенное разочарование. В результате определенные требования и ожидания относительно Порошенко немного отсрочивались, ему давали несколько больший карт-бланш, чем Януковичу", - сказал социолог.

По его словам, Зеленский очень сильно поднял ожидания, он падает, но его точка падения все равно стоит сейчас выше, чем у предшественников.

"Сегодня часть избирателей говорит во время опросов и фокус-групп: "он же был из народа, а теперь он президент". Они ощущают увеличение дистанции между избранным Зеленским и нынешним Зеленским. Это нормально, власть должна быть институциональной, президент должен быть президентом", - отметил Антипович.

Он также подчеркнул, что у Зеленского нет направления, за которое голосовали, кроме как "другой", "новый", "молодой", "сам себя сделал", "не воровал".

"За счет того у него и были прекрасные показатели, но сейчас это все сдерживается, потому что появляется запрос на ответы: где тарифы, а что с ценами, а что это творится в Верховной раде?", - сказал социолог.