Антипович оцінив, як відрізняється рейтинг Зеленського від попередників

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, що рейтинг президента України Володимира Зеленського є вищим, ніж був у його попередників. У Петра Порошенка та Віктора Януковича недовіра була більша на ті ж місяці каденції.

"Крім того, вибір українців теж був розділений усередині країни. Наприклад, за Януковича проголосували пів-України. За Порошенка проголосували більше половини країни, але тоді починалася війна, на нього покладалися великі надії, а потім прийшло певне розчарування. В результаті певні вимоги та очікування щодо Порошенка трохи відстрочувалися, йому давали трохи більший карт-бланш, ніж Януковичу", - сказав соціолог.

За його словами, Зеленський дуже сильно підняв очікування, він падає, але його точка падіння все одно стоїть зараз вище, ніж попередників.

"Сьогодні частина виборців каже під час опитувань і фокус-груп: "він же був із народу, а тепер він президент". Вони відчувають збільшення дистанції між обраним Зеленським та нинішнім Зеленським. Це нормально, влада має бути інституційною, президент має бути президентом" , - зазначив Антипович.

Він також підкреслив, що у Зеленського немає напряму, за який голосували, окрім як "інший", "новий", "молодий", "сам себе зробив", "не крав".

"За рахунок того в нього і були чудові показники, але зараз це все стримується, тому що з'являється запит на відповіді: де тарифи, а що з цінами, а що це відбувається у Верховній раді?", - сказав соціолог.