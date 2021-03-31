Антимонопольный комитет оштрафовал АЗС группы Коломойского на 4,7 млрд гривен

По данным пресс-службы, речь идет об ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в т. ч. ПАО "Укрнафта").

АМКУ установил, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливными картами "АВИАС" (проект "АВИАС"). В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций. Эти АЗС работают под разными брендами во всех регионах Украины. В целом их количество составляет почти 25% автозаправочных станций страны.

По данным комитета, операторы АЗС, в т. ч. ПАО "Укрнафта", закупали в ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо. В АМКУ считают, что такое согласованное поведение участников проекта "АВИАС" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке, а цены на светлые нефтепродукты в сети "АВИАС" устанавливались в антиконкурентных условиях.

"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками сговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", - заявила после заседания 30 марта председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская.