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Антимонопольний комітет погодив передачу "Укрнафтобуріння" Коломойського "Укрнафті"

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Україна, Вівторок 04 липня 2023 14:51
Антимонопольний комітет погодив передачу "Укрнафтобуріння" Коломойського "Укрнафті" Фото: Антимонопольний комітет погодив передачу "Укрнафтобуріння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Антимонопольний комітет України дав дозвіл на передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння" бізнесмена Ігоря Коломойського в управління державній "Укрнафті".

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

За даними джерел, рішення було ухвалено 29 червня.

"Укрнафтобуріння" - друга за обсягами видобутку газу серед приватних українських компаній. Це вже третя відчужена на користь держави компанія, частку в якій має Ігор Коломойський. У листопаді 2022-го до Міноборони перейшли "Укрнафта" та Кременчуцький НПЗ.

Рішенням суду активи "Укрнафтобуріння" були арештовані та передані державі.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України прийняв до розгляду заяву ПАТ "Укрнафта" та АРМА про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержання "Укрнафтою" в управління активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

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Антимонопольний комітет України Ігор Коломойский
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