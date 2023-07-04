Антимонопольний комітет погодив передачу "Укрнафтобуріння" Коломойського "Укрнафті"

Антимонопольний комітет України дав дозвіл на передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння" бізнесмена Ігоря Коломойського в управління державній "Укрнафті".

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

За даними джерел, рішення було ухвалено 29 червня. "Укрнафтобуріння" - друга за обсягами видобутку газу серед приватних українських компаній. Це вже третя відчужена на користь держави компанія, частку в якій має Ігор Коломойський. У листопаді 2022-го до Міноборони перейшли "Укрнафта" та Кременчуцький НПЗ. Рішенням суду активи "Укрнафтобуріння" були арештовані та передані державі.