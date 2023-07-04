Антимонопольный комитет согласовал передачу "Укрнефтебурения" Коломойского "Укрнафте"

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение" бизнесмена Игоря Коломойского в управление государственной "Укрнафте".

Об этом сообщили источники РБК-Украина .

По данным источников, решение было принято с ограниченным доступом 29 июня.

"Укрнефтебурение" - вторая по объемам добычи газа среди частных украинских компаний. Это уже третья отчужденная в пользу государства компания, долю которой имеет Игорь Коломойский. В ноябре 2022 года в Минобороны перешли "Укрнафта" и Кременчугский НПЗ.

Решением суда активы "Укрнефтебурения" были арестованы и переданы государству.