ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Антимонопольный комитет согласовал передачу "Укрнефтебурения" Коломойского "Укрнафте"

Новина українською →
Украина, Вторник 04 июля 2023 14:51
Антимонопольный комитет согласовал передачу "Укрнефтебурения" Коломойского "Укрнафте" Фото: Антимонопольный комитет согласовал передачу "Укрнефтебурения" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение" бизнесмена Игоря Коломойского в управление государственной "Укрнафте".

Об этом сообщили источники РБК-Украина .

По данным источников, решение было принято с ограниченным доступом 29 июня.

"Укрнефтебурение" - вторая по объемам добычи газа среди частных украинских компаний. Это уже третья отчужденная в пользу государства компания, долю которой имеет Игорь Коломойский. В ноябре 2022 года в Минобороны перешли "Укрнафта" и Кременчугский НПЗ.

Решением суда активы "Укрнефтебурения" были арестованы и переданы государству.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины принял к рассмотрению заявление ПАО "Укрнафта" и АРМА о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получения "Укрнафтой" в управление активов ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет Украины Игорь Коломойский
NEWS
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины