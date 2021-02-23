Антикризисный энергетический штаб утвердил план в сфере теплоснабжения

Антикризисный энергетический штаб во время заседания 23 февраля утвердил план действий по реализации Меморандума в сфере поставок теплоэнергии и горячей воды. Заседание состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Как отметил Шмыгаль, для стабильной работы предприятий теплоснабжения необходимо определить суммы задолженности этих предприятий перед операторами газораспределительных систем и определить правильные пути их покрытия.
"Стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для ТКЭ и для граждан, или другого эффективного механизма. Для этого нужно, чтобы профильные рабочие группы выработали правильные решения", - отметил глава правительства.
По итогам заседания Шмыгаль дал поручение НКРЭКУ совместно с НАК "Нафтогаз Украина" верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий. Одновременно Антикризисный энергетический штаб должен определить механизмы погашения задолженности и совместно с Министерством финансов найти источники для их финансирования.
Первому заместителю министра энергетики Юрий Витренко премьер-министр дал поручение организовать профильные совещания по разрешению отдельных вопросов, которые возникли в работе энергетической отрасли.
Напомним, 9 января после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.
По информации "Нафтогаза" Меморандум фиксирует следующие договоренности:
- до 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф;
- до 1 мая 2021 года Кабинет министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины определят источники компенсации для предприятий теплоснабжения разницы между ценами природного газа, определенными в соответствии с п. 13 Положения №867 в течение октября 2020 года - апрель 2021 года, и ценой природного газа, учтенной в тарифах на услуги теплоснабжения для населения, по которым за время отопительного сезона 2020/2021 года фактически начисляется плата конечным потребителям (населению);
- до 1 октября 2021 года государственные органы Украины обеспечат принятие необходимых нормативно-правовых актов для реализации этого решения;
- источником финансирования не могут быть местные бюджеты.
Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла. С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).