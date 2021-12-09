"Антиковидная" сталь: в Китае создали металл с антибактериальными свойствами

Ученые из Университета Гонконга (Китай) разработали первую нержавеющую сталь, которая может уничтожить вирус COVID-19 на своей поверхности. За три часа металл способен "убить" 99,7% частиц вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hket .

Для создания такой стали ученые изменили состав мателла и его микроструктуру. Он получил больше меди, которая имеет антибактериальные свойства.

По данным исследователей, эту сталь теперь можно использовать для изготовления кнопок лифтов, дверных ручек, перил и тому подобное. Это поможет снизить распространение вируса через непрямой контакт.

Но также эксперты уверены, что их металл способен уничтожать и вирус птичьего гриппа, и кишечную палочку.

Профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь, который руководил исследованием, отметил, что сейчас изучается эффективность металла против нового штамма коронавируса "Омикрон".