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"Антиковидная" сталь: в Китае создали металл с антибактериальными свойствами

Новина українською →
Китай, Четверг 09 декабря 2021 15:33
"Антиковидная" сталь: в Китае создали металл с антибактериальными свойствами Фото: в Китае ученые создали сталь, которая может побороть COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Ученые из Университета Гонконга (Китай) разработали первую нержавеющую сталь, которая может уничтожить вирус COVID-19 на своей поверхности. За три часа металл способен "убить" 99,7% частиц вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hket.

Для создания такой стали ученые изменили состав мателла и его микроструктуру. Он получил больше меди, которая имеет антибактериальные свойства.

По данным исследователей, эту сталь теперь можно использовать для изготовления кнопок лифтов, дверных ручек, перил и тому подобное. Это поможет снизить распространение вируса через непрямой контакт.

Но также эксперты уверены, что их металл способен уничтожать и вирус птичьего гриппа, и кишечную палочку.

Профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь, который руководил исследованием, отметил, что сейчас изучается эффективность металла против нового штамма коронавируса "Омикрон".

Напомним, львовские молодые ученые из университета разработали инновационный антисептик для противодействия распространению коронавируса. Средство было сделано на основе растительного экстракта и наночастиц серебра.

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