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"Антиковідна" сталь: у Китаї створили метал з антибактеріальними властивостями

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Китай, Четвер 09 грудня 2021 15:33
"Антиковідна" сталь: у Китаї створили метал з антибактеріальними властивостями Фото: у Китаї вчені створили сталь, яка може подолати COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Вчені з Університету Гонконгу (Китай) розробили першу нержавіючу сталь, яка може знищити вірус COVID-19 на своїй поверхні. За три години метал здатний "вбити" 99,7% частинок вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hket.

Для створення такої сталі вчені змінили склад мателу та його мікроструктуру. Він отримав більше міді, яка має антибактеріальні властивості.

За даними дослідників, цю сталь тепер можна використовувати для виготовлення кнопок ліфтів, дверних ручок, поручнів тощо. Це допоможе знизити поширення вірусу через непрямий контакт.

Але також експерти впевнені, що їхній метал здатний знищувати і вірус пташиного грипу, і кишечну паличку.

Професор кафедри машинобудування інженерного факультету Хуан Мінсінь, який керував дослідженням, зазначив, що зараз вивчається ефективність металу проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, львівські молоді вчені з університету розробили інноваційний антисептик для протидії поширенню коронавірусу. Засіб було зроблено на основі рослинного екстракту та наночастинок срібла.

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