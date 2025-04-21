Антикорупційні органи розкритикували депутатський законопроект щодо АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Офіс Генерального прокурора (ОГПУ) виступили з різкою критикою альтернативного до урядового законопроєкту №12374-д щодо начебто реформування АРМА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публічне обговорення законодавчих змін

Відомства попереджають, що ухвалення депутатської версії може загрожувати антикорупційній інфраструктурі та унеможливити ефективне повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

Антикорупційні органи закликали депутатів підтримати урядовий проєкт закону, який погоджений в тому числі з Європейською комісією.

Як заявила голова АРМА Олена Дума, агентство за останній рік здійснило прорив у реформуванні — зокрема, запроваджено Реєстр арештованих активів, реалізацію майна через Prozorro та розірвано невигідні договори. Водночас, за її словами, депутатський варіант закону нівелює ці успіхи.

"Депутатський проєкт містить політично вмотивовані норми, які можуть зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі", - наголосила Дума.

Зокрема, за оцінками фахівців, законопроєкт №12374-д порушує щонайменше 14 статей Конституції України. Містить 906 відхилених правок, більшість із яких не обговорювалися, отримав негативні висновки від Головного науково-експертного та Юридичного управлінь Ради.

Він також обмежує повноваження НАЗК та передбачає невластиві функції для Мінкульту, ОГПУ та слідчих органів. Суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України.

У САП та ОГПУ також заявили, що ініціатива створює ризики втручання у процедури передачі речових доказів і унеможливлює роботу прокурорів через відсутність механізмів оцінки активів.