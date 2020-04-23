Антикоррупционный комитет Рады заслушает Холодницкого в четверг

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики в четверг, 23 апреля, заслушает заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликованную на сайте парламента.

Начало заседания комитета запланировано на 16:00.

"Об информации заместителя генерального прокурора-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. по закрытию Высшим антикоррупционным судом уголовного производства по обвинению бывшего прокурора Кулика К.Г." - указано в сообщении.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд закрыл дело скандального экс-прокурора Константина Кулика. В частности, суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и закрыл уголовное производство по обвинению экс-прокурора сил антитеррористической операции Константина Кулика.

Отмечалось, что причина - признание неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Так, КСУ соответствующее обнародовал решение еще в 2019 году. Высший антикоррупционный суд также отменил арест имущества Кулика, который был наложен Соломенским районным судом Киева.

Как писало РБК-Украина, Кулика обвиняли в незаконном обогащении. По данным следствия, будучи прокурором, он стал обладателем имущества почти на 3 млн гривен, законность происхождения которого не смог подтвердить. Скандальный прокурор был уволен из Генеральной прокуратуры осенью прошлого года.