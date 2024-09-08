Антибіотики не допоможуть. МОЗ розвіяло міфи про лікування вірусних захворювань

Всі колись та хворіли на вірусне захворювання. І не рідко знайомі рекомендують додати до лікування антибіотик, щоб "швидше вилікуватись", але це не правильно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

В міністерстві заявили, що кожен другий українець вірить, що вірусні інфекційні захворювання та застуду можна вилікувати антибіотиками. Однак це не правильне твердження. Мало того, безконтрольний прийом антибіотиків може навіть нашкодити вашому організму.

"Ми не втомлюємося розвінчувати найпоширеніші міфи про цю категорію ліків, щоб вберегти ваше здоровʼя!", - наголосили в МОЗ.

Міфи про антибіотики

"Антибіотиками лікують віруси та різні інфекції"

За даними лікарів, антибіотики діють лише на мікроорганізми, тобто бактерії. Тому антибіотиками лікують тільки захворювання бактеріального походження.

Та навіть якщо ви справді маєте бактеріальну інфекцію, самостійно ви не зможете визначити, який саме антибіотик вам потрібен, адже бактерій є велика кількість і не кожен антибіотик підходить для боротьби саме у вашому випадку.

"Можна припинити вживання ліків, щойно поліпшиться самопочуття"

Навіть якщо ви почуваєтеся значно краще, слід лікуватися антибіотиками протягом усього часу, визначеного фахівцем.

Це допоможе вбити всі шкідливі бактерії та запобігти розвитку в них стійкості до антибіотиків.

"Можна використовувати антибіотики, які залишилися після попереднього лікування"

Антибіотик, що залишився від попереднього призначення, може просто не подіяти на бактерії, які спричинили захворювання цього разу. Як вже зазначалось раніше, не кожен антибіотик має широкий спектр дії та може вплинути саме на збудник вашого захворювання.

Підібрати коректну та безпечну антибіотикотерапію може тільки лікар.

"Вживати антибіотики чи ні та яким чином - суто моя справа"

"Люди повсякчас обмінюються бактеріями. Якщо "ваші бактерії" через некоректне використання антибіотиків набули до них стійкість, це може стати величезною проблемою для когось іншого, а зрештою і для всього людства", - пояснили в МОЗ.