Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Антарктиці танення льоду прискорилося в три рази за останні 5 років, - вчені

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 11:03
Фото: ілюстративне фото (flickr.com)
Фото: ілюстративне фото (flickr.com)

Вчені заявляють про рекордні темпи танення крижаного покриву Антарктики

За останні років танення льодовиків в Антарктиці прискорилося в три рази. Про це пише The Guardian з посиланням на доповідь учених США та Великобританії.

Згідно з даними останніх досліджень, лід в Антарктиці тане з рекордною швидкістю, і подальший підйом рівня води в світовому океані може мати катастрофічні наслідки. Якщо в найближче десятиліття не будуть вжиті заходи, то до 2070 року рівень води підвищиться на метр.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, взяли участь 84 вчених з 44 міжнародних організацій. За їх даними, до 2012 року Антарктика втрачала крижаний покрив з постійною швидкістю - 76 млрд. тонн на рік. Проте з тих пір спостерігається різке зростання, яке призвело до втрати 219 млрд. тонн льоду на рік - це підвищує рівень океану на 0,6 мм на рік.

Нагадаємо, раніше Україна домовилася про спільні дослідження Антарктики з Китаєм, Малайзією і Туреччиною.

 

Вчені назвали Південну Америку загрозою здоров'я людства
Теги публікації: ученые, лед, Антарктида  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся