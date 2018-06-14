В Антарктиці танення льоду прискорилося в три рази за останні 5 років, - вчені

Вчені заявляють про рекордні темпи танення крижаного покриву Антарктики

За останні років танення льодовиків в Антарктиці прискорилося в три рази. Про це пише The Guardian з посиланням на доповідь учених США та Великобританії.

Згідно з даними останніх досліджень, лід в Антарктиці тане з рекордною швидкістю, і подальший підйом рівня води в світовому океані може мати катастрофічні наслідки. Якщо в найближче десятиліття не будуть вжиті заходи, то до 2070 року рівень води підвищиться на метр.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, взяли участь 84 вчених з 44 міжнародних організацій. За їх даними, до 2012 року Антарктика втрачала крижаний покрив з постійною швидкістю - 76 млрд. тонн на рік. Проте з тих пір спостерігається різке зростання, яке призвело до втрати 219 млрд. тонн льоду на рік - це підвищує рівень океану на 0,6 мм на рік.

Нагадаємо, раніше Україна домовилася про спільні дослідження Антарктики з Китаєм, Малайзією і Туреччиною.