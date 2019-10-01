В Антарктиде откололся крупнейший за последние полвека айсберг

В Антарктиде откололся айсберг весом около 315 млрд тонн, что является самым крупным осколком за последние 50 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Обломок, отколовшийся от одного из побережий Антарктиды, имеет площу1636 кв. км. Эта площадь равна шотландскому острову Скай. Айсберг уже получил название - D28.

В зв'язку с тем, что айсберг может создать угрозу для кораблей, его движение будут отслеживать с помощью спутника.

Напомним, в феврале 2019 года фіхавці сообщали, что по всей площади шельфового ледника Бранта в Антарктиде начали увеличиваться трещины, что может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тыс. кв. км - как два Нью-Йорка. Первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось и составляет 4 километра в год. В 2016 году на леднике с'появилась еще одна трещина - Геловінська.