ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo для такси

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 08:36
Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo для такси Фото: Mobilize Limo (mobilize.com)
Автор: Константин Широкун

Новый суббренд французского автопроизводителя явил миру новый электромобиль, который рассчитан на корпоративные парки и службы такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Mobilize.

Новинка представлена под суббрендом Mobilize, который создан специально для электромобилей, и ориентирован на шеринговые автомобили. После городского автомобиля EZ-1 Prototype, который был представлен в январе, компания представляет новый Mobilize Limo, полностью электрический седан, специально разработанный для такси, а также прокатных компаний.

Мировой дебют новинки намечен на 8 сентября в рамках выставки IAA Mobility 2021. Mobilize Limo – это седан длиной 4,67 м и с колесной базой 2,75 м. Цветовая палитра будет ограничена черным, серым и белым тонами.

Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo для таксиИнтересно, что электромобиль получил клиренс 175 мм. Этому значению позавидуют многие компактные кроссоверы. Электромобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 220 Нм.

Разгонная динамика машины с места до 100 км/ч – 9,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 140 км/ч. Такие скромные характеристики должны обеспечить седану серьезный запас хода. Новинка имеет три режима движения – Eco, Normal иSport. Литий-ионный аккумулятор емкостью 60 кВт•ч обеспечивает дальность хода на одном заряде до 450 км по циклу WLTP.

Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo для таксиВ Mobilize не комментируют платформу, которую использует электрический седан, но можно предположить, что в основе модели лежит модульная архитектура Renault Group CMF-EV. Она знакома по электрокроссоверу Nissan Ariya, на ней же построят совершенно новый Renault Mеgane.

Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo для такси

Напомним, дизайнеры General Motors показали руль будущего. В данном случае рулевое колесо имеет прямоугольную форму и больше напоминает штурвал.

Также сообщалось, что в Париже скорость автомобилей ограничили на отметке 30 км/ч. Ограничения не касаются объездной дороги, а также отдельных бульваров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 1356 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 1356 новых заражений
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации