Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo для такси
Новый суббренд французского автопроизводителя явил миру новый электромобиль, который рассчитан на корпоративные парки и службы такси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Mobilize.
Новинка представлена под суббрендом Mobilize, который создан специально для электромобилей, и ориентирован на шеринговые автомобили. После городского автомобиля EZ-1 Prototype, который был представлен в январе, компания представляет новый Mobilize Limo, полностью электрический седан, специально разработанный для такси, а также прокатных компаний.
Мировой дебют новинки намечен на 8 сентября в рамках выставки IAA Mobility 2021. Mobilize Limo – это седан длиной 4,67 м и с колесной базой 2,75 м. Цветовая палитра будет ограничена черным, серым и белым тонами.
Интересно, что электромобиль получил клиренс 175 мм. Этому значению позавидуют многие компактные кроссоверы. Электромобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 220 Нм.
Разгонная динамика машины с места до 100 км/ч – 9,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 140 км/ч. Такие скромные характеристики должны обеспечить седану серьезный запас хода. Новинка имеет три режима движения – Eco, Normal иSport. Литий-ионный аккумулятор емкостью 60 кВт•ч обеспечивает дальность хода на одном заряде до 450 км по циклу WLTP.
В Mobilize не комментируют платформу, которую использует электрический седан, но можно предположить, что в основе модели лежит модульная архитектура Renault Group CMF-EV. Она знакома по электрокроссоверу Nissan Ariya, на ней же построят совершенно новый Renault Mеgane.
Напомним, дизайнеры General Motors показали руль будущего. В данном случае рулевое колесо имеет прямоугольную форму и больше напоминает штурвал.
Также сообщалось, что в Париже скорость автомобилей ограничили на отметке 30 км/ч. Ограничения не касаются объездной дороги, а также отдельных бульваров.