Анонс нового жилого комплекса Gravity Park от "Креатор-Буд"

Gravity Park — будущий жилой комплекс в Святошинском районе, рядом со станцией метро "Житомирская".

Подробности о жилом комплексе ждите в следующих новостях.

Компания "Креатор-строй" основана в 2006 году и является вертикально интегрированным холдингом полного цикла. За годы успешной работы на рынке недвижимости Украины "Креатор-Буд" зарекомендовал себя надежным партнером и застройщиком, который всегда выполняет обязательства.

Предприятие "Креатор-Буд" сфокусировано на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в портфеле компании более 50-ти реализованных проектов. Филиалы компании работают в Киеве, Львове и Тернополе. Высокая квалификация специалистов позволяет проектировать и строить объекты любого уровня сложности.

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