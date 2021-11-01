Аномальная жара и наводнения - это новая норма: ученый сделал заявление об изменении климата

В отчете о состоянии климата на 2021 год отмечается, что мир "меняется на наших глазах". Средняя температура за 20 лет с 2002 года должна впервые превысить на 1 градус Цельсия. Глобальный уровень моря в 2021 году поднялся до нового максимума.
"Экстремальные явления - это новая норма. Появляется все больше научных доказательств того, что некоторые из них несут след изменений климата, вызванных деятельностью человека", - сказал профессор Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.
Он рассказал о некоторых экстремальных погодных явлениях, произошедших во всем мире в этом году:
Впервые за историю наблюдений на пике ледникового покрова Гренландии шел дождь, а не снег.
Волна жары в Канаде и прилегающих районах США подняла температуру почти до 50 градусов Цельсия в населенном пункте в Британской Колумбии.
В Долине Смерти в Калифорнии температура достигла 54,4 градусов Цельсия во время одной из нескольких волн жары на юго-западе США.
Месячные осадки выпали за несколько часов в одном из районов Китая.
В некоторых частях Европы произошло сильное наводнение, которое привело к десяткам жертв и миллиардам убытков.
Второй год подряд засуха в субтропических регионах Южной Америки привела к сокращению стока в речных бассейнах и нанесла удар по сельскому хозяйству, транспортной сфере и производству энергии.