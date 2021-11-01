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Аномальна спека та повені - це нова норма: учений зробив заяву про зміну клімату

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Женева, Понеділок 01 листопада 2021 09:56
Аномальна спека та повені - це нова норма: учений зробив заяву про зміну клімату Фото: учений назвав екстремальні погодні явища "новою нормою" (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Через зміну клімату у світі екстримальні погодні явища стали тепер новою нормою. Серед них - аномальна спека та руйнівні повені.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

У звіті про стан клімату на 2021 рік наголошується, що світ "змінюється на наших очах". Середня температура за 20 років з 2002 року має вперше перевищити на 1 градус Цельсія. Глобальний рівень моря у 2021 році піднявся до нового максимуму.

"Екстремальні явища - це нова норма. З'являється все більше наукових доказів того, що деякі з них несуть слід змін клімату, викликаних діяльністю людини", - сказав професор Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

Він розповів про деякі екстремальні погодні явища, що сталися у всьому світі цього року:

  • Вперше за історію спостережень на піку льодовикового покриву Гренландії йшов дощ, а не сніг.
  • Хвиля спеки в Канаді та прилеглих районах США підняла температуру майже до 50 градусів Цельсія у населеному пункті у Британській Колумбії.
  • У Долині Смерті в Каліфорнії температура досягла 54,4 градусів Цельсія під час однієї з кількох хвиль спеки на південному заході США.
  • Місячні опади випали за кілька годин в одному із районів Китаю.
  • У деяких частинах Європи сталася сильна повінь, яка призвела до десятків жертв та мільярдів збитків.
  • Другий рік поспіль посуха в субтропічних регіонах Південної Америки призвела до скорочення стоку в річкових басейнах і завдала удару по сільському господарству, транспортній сфері та виробництву енергії.
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