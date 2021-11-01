Аномальна спека та повені - це нова норма: учений зробив заяву про зміну клімату

Через зміну клімату у світі екстримальні погодні явища стали тепер новою нормою. Серед них - аномальна спека та руйнівні повені.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на BBC .

У звіті про стан клімату на 2021 рік наголошується, що світ "змінюється на наших очах". Середня температура за 20 років з 2002 року має вперше перевищити на 1 градус Цельсія. Глобальний рівень моря у 2021 році піднявся до нового максимуму.

"Екстремальні явища - це нова норма. З'являється все більше наукових доказів того, що деякі з них несуть слід змін клімату, викликаних діяльністю людини", - сказав професор Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

Він розповів про деякі екстремальні погодні явища, що сталися у всьому світі цього року: