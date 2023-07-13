Аномальна спека в південній Європі може побити температурні рекорди

Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40 градусів за цельсієм. В Італії температура може сягати +48, у 10 містах країни оголосили червоне попередження.

Італійські ЗМІ повідомили, що 44-річний робітник малював зебри в містечку Лоді, неподалік Мілана, перш ніж втратив свідомість від спеки. Його доставили в лікарню, де він згодом помер. Також, кілька туристів у країні втратили свідомість через тепловий удар.

Очікується, що хвиля "Цербера", названа Італійським метеорологічним товариством на честь триголового чудовиська, зображеного в пеклі Данте, принесе екстремальні умови в найближчі кілька днів.

Спека в Україні

Зазначається, що періоди винятково спекотної погоди стають все більш частими, а зміна клімату означає, що рекордні температури тепер є нормою. Європейський центр середньострокових прогнозів погоди заявив, що в усьому світі червень цього року став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Синоптик Анжеліка Ганчук розповіла, що незабаром до України дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.