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Интервью

Из-за аннексии Крыма и агрессии РФ на Донбассе Украина потеряла 100 млрд долларов, - Atlantic Council

НовостиЭкономика    08.06.2018 - 16:14
Фото: Андерс Аслунг (uacrisis.org)
Фото: Андерс Аслунг (uacrisis.org)

После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 миллионов гектаров земли

Через российскую агрессию в Крыму и на Донбассе Украина потеряла 100 миллиардов долларов. Об этом сказал старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд в пятницу, 8 июня, передает "Украинский кризисный медиа центр".

Аслунг, в частности, отразил эти цифры в своем исследовании "Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение".

"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 миллионов гектаров земли, которые оценивают в свыше 1,8 миллиардов долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях, - от 1,7 до 1,9 миллиардов долларов. Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие - Украина потеряла 1 миллиард долларов", - сказал Аслунг.

Также он отметил, что через боевые действия на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 миллиардов долларов.

Как отметил, старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Алан Райли, украинские компании и физические лица, которые потеряли свои активы в результате российской агрессии, должны подавать иски в международные суды.

"Стоит также объединяться в группы и подавать совместные иски, чтобы уменьшить долю расходов на судебные процессы. Мы можем призывать и способствовать тому, чтобы физические и юридические лица требовали от Кремля компенсаций", - отметил он.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должен уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма на сумму в 159 млн долларов.

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Теги публикации: Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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