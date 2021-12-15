Анна Лаевская: Рост себестоимости ведет к уменьшению маржи застройщиков

Коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская поделилась с ресурсом GMK Center экспертным мнением о состоянии строительного рынка на конец 2021 года и своими прогнозами на следующий год.

Разговор, в частности, касался роста стоимости квадратных метров, который был самым большим за последние несколько лет.

"За этот год цена на первичном рынке, если говорить о Киеве, уже выросла на 40%. Это очень крутой показатель, потому что за пять предыдущих лет она увеличилась всего лишь на 15%. В следующем году прогнозируют еще примерно плюс 20-25%", – отметила Анна Лаевская.

По словам коммерческого директора, одна из причин поднятия цен заключается в увеличении себестоимости строительства. Только за последние несколько месяцев она выросла примерно на $120–150 на кв. м.

"В первую очередь, это связано с ростом цен на металл – подорожание составило около 60-70%. Бетонные изделия, базовые строительные материалы: керамические и газобетонные блоки, отделочные материалы, лифтовое оборудование – всё очень резко подскочило в цене. И тенденция к росту цен сохраняется", – добавила эксперт.

По мнению Анны Лаевской, девелоперы не сразу отражают увеличение себестоимости в прайсе.

"Застройщики, естественно, не могут сразу же переложить такой рост себестоимости на цену квадратного метра. Спрос на рынке достаточно эластичен, есть определенные ожидания покупателей. За месяц поднять цену на такую сумму нельзя. Но в отсроченном периоде, примерно за полгода, рост себестоимости отразится на цене. А пока рост себестоимости приводит к уменьшению маржи застройщиков. На следующий год прогнозируют рост себестоимости еще на 15-20%. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Многие наши поставщики уже говорят, что инфляция, увеличение стоимости энергоносителей и высокий спрос на материалы неизбежно приведут еще большему росту себестоимости", – считает Анна Лаевская.

Что касается средней цены на квадратный метр в следующем году, то прогноз эксперта заключается в дальнейшем росте.

"Сейчас средняя цена жилья комфорт-класса в столице – около $1200 за кв. м. Многие эксперты говорят, что рынок спокойно может прийти к цене $2000 за кв. м без потери продаж в количественном выражении. Я не совсем согласна, но, думаю, $1500-1600 – это реальная средняя цена квадратного метра массового жилья в таком ходовом сегменте", – резюмировала коммерческий директор "Интергал-Буд".