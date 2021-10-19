Анна Богданович: Техническое переоснащение очистных сооружений Понинковский фабрики завершено

Экологические службы положительно техническое переоснащение очистных сооружений Понинковской картонно-бумажной фабрики. В частности, директор Департамента природных ресурсов и экологии Хмельницкой ОГА Анна Богданович отметила в комментарии телеканалу СТБ важность этого проекта для экологии.

«Я довольна тем, что мы сегодня собрались. Это был длительный процесс, но сейчас мы видим, что этот этап технического переоснащения полностью завершен. Сегодня мы понимаем, что заложили такую ​​основу и закрываем важный этап реконструкции этих очистных сооружений. Это говорит о том, что мы движемся правильным путем», – заявила Анна Богданович

В свою очередь, генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава отметил, что предприятие не остановится на достигнутом результате и продолжит заботиться об экологии своего региона.

«Наши очистные соответствуют всем государственным экологическим показателям. Но понятно, что жизнь не стоит на месте и мы не должны останавливаться. Поэтому нам обязательно нужно продолжить эти работы, чтобы зафиксировать наши результаты и улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе. Ведь мы здесь живем», – добавил Руслан Сава.