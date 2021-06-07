Английский суд увеличил претензии к компании Metabay, принадлежащий директору БХФЗ

Высокий суд справедливости в Лондоне 28 мая подтвердил арест счетов британской компании Metabay и увеличил сумму ранее арестованных средств этой компании с 4,2 до 6,8 млн долларов США.

Более того, в решении английского суда также говорится о вероятной причастности к мошеннической схеме директора "Борщаговского химико-фармацевтического завода" (БХФЗ) по развитию бизнеса Ирины Ржепецкой и ее родителей Николая Беспалько (председатель Наблюдательного совета БХФЗ) и Людмилы Безпалько (генеральный директор БХФЗ до 2018 года).

Соответствующая схема с распределением ролей указанных лиц содержится в самом решении английского суда.

Впрочем, в решении суда отмечается, что разобраться в деталях возможного мошенничества все же должен украинский суд.

Очевидно, речь идет о деле Хозяйственного суда Киева № 910/4707/21, к участию в котором недавно была привлечена компания Metabay.

В указанном деле рассматриваются исковые требования БХФЗ (от имени и в интересах которого действует фармфирма "Дарница", которая является главным акционером БХФЗ) к топ-менеджерам и миноритарным акционерам БХФЗ.

Ответчиками в суде Киева являются 8 топ-менеджеров БХФЗ: гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, председатель Наблюдательного совета М.Безпалько, член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, член Наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова, член Наблюдательного совета и финдиректор Т. Артеменко, директор по развитию бизнеса И.Ржепецкая.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, Metabay выступает посредником в процедуре закупки БХФЗ фармацевтического сырья у немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

Суть спора заключается в том, что по меньшей мере с 2014 года БХФЗ закупал фармсырье у немецкой компании Farmaplant по цене, которая, по оценке "Дарницы", существенно выше, чем рыночная.

Сумму переплаченных средств Farmaplant перечисляла на счет компании Metabay под видом комиссии за то, что последняя якобы способствовала в заключении соответствующих договоров поставки фармсырья. Бенефициаром компании Metabay является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая.

Ранее, 19 марта, Высокий суд справедливости арестовал счета компании Metabay. 26 марта аналогичное решение об аресте средств на счетах Metabay также принял и швейцарский суд.