Английский может стать языком делового общения в Украине, - Шмыгаль

Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

Сейчас Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ей такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - написал Шмыгаль.

Он сообщил, что профильным министерствам дано задание проработать предложения и оформить соответствующие документы.