Англійська може стати мовою ділового спілкування в Україні, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)
Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.
"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - написав Шмигаль.
Він повідомив, що профільньним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.
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