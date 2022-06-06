Англійська може стати мовою ділового спілкування в Україні, - Шмигаль

Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - написав Шмигаль.

Він повідомив, що профільньним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.