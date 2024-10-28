Англійський гранд звільнив головного тренера: легенда клубу став тимчасовою заміною

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" відправило Еріка тен Хага у відставку з посади керманича команди. Його штаб тимчасово продовжить працювати з манкуніанцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Нідерландський фахівець втратив посаду менеджера "червоних дияволів". Виконувачем обов'язків керманича МЮ став Рууд ван Ністелрой.
Колишній нападник команди був помічником тен Хага. Він приєднався до штабу співвітчизника в липні. Доти ван Ністелрой тренував ПСВ на батьківщині та завоював із командою Кубок і Суперкубок Нідерландів. Кольори "Юнайтед" він захищав у 2001-2006 рр. (219 матчів, 150 голів).
Тен Хаг працював із манкуніанцями з травня 2022 року. Під його керівництвом МЮ виграв Кубок ліги 2022/23 та Кубок Англії 2023/24. Натомість в чемпіонаті Англії "Юнайтед" фінішував третім і восьмим відповідно.
Манкуніанці стартували в Прем'єр-лізі з чотирьох поразок у дев'яти турах. Останньою краплею для керівництва МЮ стала невдача проти лондонського "Вест Хема" (1:2).
У загальному раунді Ліги Європи "червоні дияволи" розпочали з трьох нічиїх. "Юнайтед" не зміг перемогти нідерландський "Твенте" (1:1), португальський "Порту" (3:3) та стамбульський "Фенербахче" (1:1). Наступний суперник – ПАОК із грецьких Салонік (7 листопада).
Ван Ністелрой розпочне на чолі МЮ з протистояння "Лестеру" в Кубку ліги (30 жовтня). Натомість 3 листопада манкуніанці приймуть лондонський "Челсі" в чемпіонаті Англії.
До слова, раніше зібрали головне навколо "Золотого м'яча-2024" в день церемонії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.