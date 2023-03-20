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Англія – Україна: "синьо-жовті" полетіли на стартовий матч відбору до Євро-2024

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Варшава, Понеділок 20 березня 2023 15:26
Англія – Україна: "синьо-жовті" полетіли на стартовий матч відбору до Євро-2024 Фото: Тарас Степаненко (ліворуч) із новим поколінням головної команди (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу відрапортувала про виліт національної команди на Туманний Альбіон. Там перша збірна готуватиметься до старту в кваліфікації перед чемпіонатом Європи матчем проти Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації у Facebook.

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня в Лондоні. Поєдинок прийме легендарний стадіон "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

Депегація "синьо-жовтих" у понеділок вирушила до Британії. На світлини потрапила низка виконавців збірної України, зокрема і потенційні дебютанти – оборонець "Олександрії" Денис Мірошніченко та хавбек "Шахтаря" Артем Бондаренко. Також в обоймі ветеран Євген Коноплянка ("Краковія"), який був поза лавами національної команди 3,5 роки.

Тренерський штаб збірної на чолі з в. о. керманича Русланом Ротанем розраховує на 26 футболістів. Легіонери приєднаються до команди вже на Альбіоні. Там "синьо-жовті" тренуватимуться, а 23 березня зіграють товариський матч із "Брентфордом" у передмісті Лондона.

У відборі до Євро-2024 збірна України потрапила до групи C. Там суперниками українців стануть збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. На турнір вийдуть дві найкращі команди.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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