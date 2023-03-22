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Англія – Україна: прогноз на матч кваліфікації до Євро-2024

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Лондон, Середа 22 березня 2023 11:25
Англія – Україна: прогноз на матч кваліфікації до Євро-2024 Фото: Олександр Зінченко проводить шостий сезон у чемпіонаті Англії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У прем'єрному для національної команди України поєдинку в кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2024 суперником команди Руслана Ротаня буде збірна Англії.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня в Лондоні. Поєдинок прийме легендарний стадіон "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

Для британської контори William Hill безумовним фаворитом протистояння вважають англійців. На перемогу "Трьох левів" тут виставили скромний коефіцієнт 1,30. Натомість кеф на потенційний успіх "синьо-жовтих" склав аж 11,00. Нічия набагато вірогідніша з балом 5,00.

Футбольні оптимісти можуть закластися на результативну нічию 1:1 з перспективним коефіцієнтом 9,00. Тим часом непатріотична ставка з мінімум двома голами лідера атак збірної Англії Харрі Кейна збагатить у 5,5 разів.

Трохи більше в можливості збірної України вірять австрійці з Bwin. Кеф на перемогу англійців тут виставили схожий – 1,32. Проте, потенційна звитяга "синьо-жовтих" оцінена балом 9,75. Коефіцієнт на підсумкову нічию склав 5,25.

Любителі відкритого футболу вивчать варіант із голами обох команд у кожному з таймів. На такий розвиток подій виставили космічний кеф 17,00. Зворотна ставка – жодного забитого м'яча на дві збірні – запропонована з непоганим коефіцієнтом 11,50.

Історія протистоянь Англії та України налічує 8 поєдинків. "Три леви" виграли 5 матчыв, а ще дві зустрічі завершилися нічиїми. "Синьо-жовті" натомість мінімально перемогли у кваліфікації до ЧС-2010 з голом Сергія Назаренка.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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