Англія – Україна: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

У прем'єрному для національної команди України поєдинку в кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2024 суперником команди Руслана Ротаня буде збірна Англії.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня в Лондоні. Поєдинок прийме легендарний стадіон "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне". У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO. Трансляція зустрічі "Трьох левів" і "синьо-жовтих" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Передматчева студія розпочнеться о 18-й годині. Її ведучими будуть Олександра Кучеренко та Роман Бебех. Гостями ж ефіру стануть екс-капітан збірної України Олександр Головко та музикант Фоззі.

Історія протистоянь Англії та України налічує 8 поєдинків. "Три леви" виграли 5 матчів, а ще дві зустрічі завершилися нічиїми. "Синьо-жовті" натомість мінімально перемогли у кваліфікації до ЧС-2010 з голом Сергія Назаренка.